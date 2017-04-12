الدوري السويسري يتصدر قائمة الدوريات الأوروبية الأكثر إثارة

أظهرت إحصائيات للمركز الدولي للدراسات الرياضية، ونشرتها صحيفة ” ذا صن “البريطانية، عن تصدر الدوري السويسري والسويدي قائمة أكثر الدوريات المحلية إثارة في #أوروبا، من خلال الاعتماد على معيار المعدل التهديفي في المباراة الواحدة خلال الموسم الجاري 2016-2017.

وجاء #الدوري_السويسري في الصدارة بمعدل تهديفي بلغ 3.33 أهداف في المباراة، بعدما لعبت منه 125 مباراة سجل خلالها 416 هدفًا، فيما جاء بعده الدوري السويدي بمتوسط تهديفي بلغ 3.01 أهداف في المباراة، بعدما تم التوقيع على 434 هدفًا خلال 144 مباراة لعبت هذا الموسم.

وحل الدوري الإسباني ثالثاً لتكون الليغا أكثر الدوريات الأوروبية الكبرى إثارة بمعدل تهديفي بلغ 2.9 هدف في المباراة الواحدة ، بعدما تم تسجيل 808 أهداف خلال 279 مباراة بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، وهو ثاني أعلى رصيد تهديفي في القارة العجوز حتى الآن .

وتراجع الدوري الإنكليزي الممتاز الذي يصنف كأقوى بطولة في العالم، للمركز السادس بمعدل تهديفي بلغ 2.8 هدف في المباراة الواحدة ، بإحراز 804 أهداف خلال 283 مباراة، إذ يعتبر ثالث أعلى رصيد تهديفي هذا الموسم.

أما الدوري الإيطالي فتواجد في المركز السابع بمتوسط تهديفي بلغ 2.8 هدف في المباراة الواحدة بتسجيل 811 هدفًا خلال 290 مباراة ، وهو أعلى رصيد تهديفي بين الدوريات الأوروبية الكبرى والصغرى هذا الموسم، وهو ما يؤكد عودة الإثارة والندية لبطولة “الكالتشيو” بأسلوب هجومي أكثر مما كان عليه الحال في الثمانينات عندما كان يطغى عليه التكتيك الدفاعي.

وحل الدوري الألماني في المركز الثاني عشر بمعدل تهديفي وصل إلى 2.7 هدف في المباراة الواحدة بتسجيل 610 أهداف خلال 225 مباراة لعبت في مسابقة “البندسليغا” .

أما الدوري الفرنسي غير المصنف ضمن الدوريات الأوروبية الكبرى، فجاء ترتيبه في المركز السابع عشر بمتوسط تهديفي بلغ 2.6 هدف في المباراة، بعدما سجلت أندية “الليغ الأولى” ما يصل إلى 777 هدفًا خلال 299 مباراة لعبت من المسابقة.

وهذا وتراجع الدوري البرتغالي إلى المركز الـ 28، غم ان تصنيفه يدخل ضمن الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بحسب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفاط”، بعدما بلغ المعدل التهديفي في مبارياته 2.3 هدف، حيث تم تسجيل 542 هدفًا خلال 234 مباراة لعبت من موسمه.

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