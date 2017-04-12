الملاك الجدد لميلان يريدون إقالة مونتيلا و تعيين مدرب الإنتر السابق !

أفادت تقارير صحفية إيطالية، عن اهتمام الملاك الصينيين الجدد لنادي ميلان الإيطالي، بالتعاقد مع #روبرتو_مانشيني، المدرب السابق للإنتر، لخلافة فينتشينزو مونتيلا المهدد بالإقالة من منصبه بسبب “تواضع نتائج الفريق” المحققة في الموسم الجاري.

ويرتقب أن تنهي مجموعة “سبورت لوكسمبورغ” الصينية والتي يملكها يونغونغ لي، عملية شراء نادي ميلان في غضون الأسبوع الجاري، بعد تجاوز العراقيل البيروقرطية التي حالت دون تحويل الأموال من الصين إلى أوروبا، رغم اتفاق رسمي عن بنود البيع مع المالك الحالي سيلفيو بيرلسكوني، رئيس الوزراء الإيطالي السابق.

وبحسب ما نقلت صحيفة إيلاف عن صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية، فإنّ ماركو فاسون وماسيمليانو ميرابيلي اقتربا من التواجد ضمن مجلس إدارة النادي الجديد، حيث يرتبط الثنائي بعلاقة قوية جداً مع المدرب الإيطالي مانشيني، الذي عملا معه خلال فترته الأولى في انتر ميلان من 2004 إلى 2008.

وأشارت ذات الصحيفة الرياضية الإيطالية، إلى أن ملاك النادي الجدد، مهتمين جداً بمانشيني، حيث أنهم غير مقتنعين بمونتيلا وما يقدمه خلال الفترة الحالية.

ويحتل نادي ميلان حالياً المركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 57 نقطة، وبفارق 20 نقطة عن المتصدر يوفنتوس، وبفارق 10 نقاط عن نابولي الذي يحتل المرتبة الثالثة المؤهلة للمشاركة في نسخة الموسم القادم لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

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