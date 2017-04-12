بلجيكا : السجن لأفغاني حاول تهريب لاجئ سوري لبريطانيا

مددت المحكمة في مدينة بروخا اعتقال أفغاني (22 عاماً) لمدة شهر، بعد أن تم العثور على لاجئ سوري في صندوق شاحنته الصغيرة لتوصيل البضائع، بحسب ما أعلنت النيابة العامة لغرب إقليم فلاندرز قسم بروخا.

صحيفة “دا مورخن” البلجيكية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المتهم أراد يوم الاثنين الماضي، الإبحار بسيارته (فولكسفاغن ترانسبورتر) في العبارة “Pride of Bruges”، عندما اكتشفت الشرطة في ميناء زيبروخا لاجئاً سورياً داخل صندوق فيها.

وأضافت الصحيفة أن “الصندوق كان كبيراً بعض الشيء ليتم إخفاء إنسان فيه”، لافتة إلى أن الهدف كان “تهريب اللاجئ إلى بريطانيا”.

وستقرر المحكمة لاحقاً، ما إذا كان المتهم سيبقى لمدة أطول في السجن أو لا.

عكس السير