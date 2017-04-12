بلجيكا : ضبط لاجئين سوريين حاولوا الوصول إلى بريطانيا داخل شاحنة مخصصة لنقل مواد كيميائية خطرة !

عثر عمال شركة في مدينة ميخلن البلجيكية على 7 لاجئين، بينهم سوريون، دخال شاحنة تحمل مواد كيميائية خطرة، كانوا يحاولون الوصول من خلالها إلى بريطانيا.

وقالت صحيفة “خازيت فان أنتفيربن” البلجيكية المحلية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن اللاجئين السبعة (4 من سوريا و 3 من نيجيريا) تسللوا إلى شاحنة لشركة “Procter & Gamble” عبر فتحة صغيرة أعلها، مضيفة أن سائق الشاحنة كان يقوم بتحميلها بمواد كيميائية تستخدم في صناعة سوائل التنظيف.

وخلال ذلك، سمع السائق صوتاً داخل الشاحنة (الصهريج)، ليجد اللاجئين داخلها.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الشرطة في ميخلن، قوله: “كل شيء يدل على أنهم تسللوا إلى الشاحنة في بروكسل، حيث كانت متواجدة قبل أن تأتي إلى ميخلن.

وأضاف: “قدمت فرق الإنقاذ والرعاية الطبية، وقام اللاجئون بالاستحمام في الشركة وحصلوا على ملابس أخرى بدل ملابسهم المتسخة، ثم تم فحصهم من قبل طبيب للتأكد من سلامتهم”.

وقال اللاجئون إنهم كانوا يسعون للوصول إلى بريطانيا، فيما أعرب السائق عن صدمته لأنه يدرك مدى خطورة المواد الكيمائية التي كان على وشك تحميلها.

عكس السير