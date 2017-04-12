تايوان تحظر قتل القطط و الكلاب لأكل لحومها

في خطوة للتخلص من إحدى أغرب العادات التي انتشرت في البلاد، أصدرت السلطات التايوانية قرارا يحظر قتل #القطط و #الكلاب وتناول لحومها.

وتعليقا على القرار الجديد ذكرت الوكالة المركزية للأنباء في تايوان أن “السلطات في البلاد أصدرت، في 11 أبريل الجاري، قرارا يهدف لحماية الحيوانات، ويحظر بيع أو استهلاك لحوم الكلاب والقطط، أو حتى استهلاك الأطعمة التي تحتوي على أجزاء من لحومها”.

كما شمل القرار الجديد بنودا تنص على معاقبة الأشخاص الذين يتعمدون أذية الحيوانات أو تعذيبها أو قتلها بحسب ما اوردت وكالة نوفوستي الروسية ، حيث سيعاقب المخالفون بالسجن لمدة قد تصل إلى سنتين، بالإضافة لغرامة مالية تقدر بـ 200 ألف دولار تايواني، أي ما يعادل 6500 دولار أمريكي.

والجدير بالذكر أن قتل الكلاب والقطط وأكل لحومها، ظاهرة منتشرة بشكل واسع في تايوان وعدد من الدول الآسيوية، وتسعى العديد من الحكومات ومنظمات حماية الحيوان للتخلص منها بشتى الوسائل.

عكس السير