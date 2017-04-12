تركيا : عدد الأطفال السوريين تحت سن الرابعة تجاوز الـ 400 ألف

قال مراد أردوغان، مدير مركز البحوث المتعلقة بالهجرة والسياسة في جامعة “حجة تبة” (الحكومية في أنقرة)، إن العدد الإجمالي للاجئين في تركيا تجاوز 3.6 مليون.

وفي كلمة له، خلال مشاركته بمؤتمر تحت عنوان “الهجرة من الماضي إلى الحاضر”، في العاصمة أنقرة، الثلاثاء، أوضح مراد أردوغان أن أعداد اللاجئين في تركيا يقابل 4.61% من عدد سكانها.

وأكد أن تركيا تتبع سياسة الباب المفتوح للقادمين من دول مجاورة في حال الأزمات.

وأضاف: “تجاوزت أعداد السوريين الفارين من بلادهم 6 ملايين، 80% منم يقيمون في دول مجاورة لسوريا”.

وأوضح أن تركيا تستضيف 3.2 مليون سوري، مشيراً إلى أن الرقم المذكور يشكل 52% من مجموع أعداد اللاجئين السوريين حول العالم.

وأشار إلى أن أعداد الأطفال السوريين، دون سن الرابعة في تركيا، أكثر من 400 ألف. ولفت إلى ولادة 220 ألف طفل سوري في تركيا على الأقل. (ANADOLU)

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