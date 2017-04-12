حديقة صينية تمنح زوارها فرصة جمع ” فضلات الدببة ” مقابل 145 دولاراً !

أصبح بإمكان زوار حديقة بمدينة ووهان الصينية الحصول على خدمة فريدة من نوعها، من خلال الاقتراب من الحيوانات وتنظيف فضلاتها وإطعامها، وذلك مقابل مبلغ يعادي 145 دولاراً.

وتصدرت حديقة “ووهان هايشانغ أوشن بارك” عناوين الصحف مؤخراً، وذلك بعد أن أطلقت خدمة تسمح للزوار بالتعرف أكثر على الحيوانات، من خلال جمع فضلاتها، وتحضير الطعام لها وإطعامها، ويتوفر هذا العرض مرة في الأسبوع، ويجب تقديم الطلبات وإجراء الحجوزات قبل أسبوع كامل، والخدمة ليست مجانية، حيث يتوجب على الزائر دفع 998 يوان (145 دولار) مقابل قضاء 3 ساعات مع الدببة.

وقال متحدث باسم الحديقة “إنها المرة الاولى التي تقدم حديقة برنامجاً يستهدف البالغين، وهي محاولة لتعميم العلم والمعرفة بالحيوانات من أجل المصلحة العامة وليس من أجل المال، ونحن في الواقع لا نريد الكثير من المشاركين، لأن ذلك يمكن أن يزعج الحيوانات”.

وأطلقت الخدمة بشكل رسمي في 1 أبريل (نيسان) الجاري، وهذا ما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد أن الأمر لا يعدو كونه كذبة أبريل، لكنهم تأكدوا من الأمر بعد انتشار العديد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، لأشخاص يقومون بجمع فضلات الدببة.

ويقول لي (20 عاماً) وهو أحد الذين خاضوا هذه التجربة الفريدة وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية “إنها فعلاً تجربة مكلفة لتشم رائحة فضلات الدببة، لكنها ممتعة في نفس الوقت، ولم أتخيل في يوم من الأيام أن أكون قريباً لهذا الحد من الدببة القطبية، وقد حصلت صور السيلفي التي نشرتها على موقع ويتشات على الكثير من الإعجابات، وتعلمت الكثير عن العناية بالدببة”.

وقبل بداية العمل، يجري فحص طبي قصير للزوار، وتقدم لهم بعض التعليمات حول كيفية التفاعل مع الحيوانات، كما يتم تزويدهم بالأحذية المطاطية والأدوات اللازمة لهذه المهمة، بحسب موقع أوديتي سنترال.

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