خسائر حادة لشركة ” يونايتد إيرلاينز ” بعد فيديو ” سحل ” المسافر الصيني

أثارت مقاطع الفيديو التي أظهرت سحل راكب على متن طائرة تابعة لشركة #يونايتد_إيرلاينز الأمريكية في #شيكاغو، غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في #الصين، حيث دفعت طريقة التعامل مع الراكب الذي يبدو أنه آسيوي الكثيرين لاتهام الشركة الأمريكية بالعنصرية.

وبلغ عدد مشاهدي مقاطع الفيديو 170 مليون شخص امس الثلاثاء، ونُشر أكثر من 100 ألف تعليق على موقع “سينا ويبو” الصيني، المماثل لموقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وحصلت الواقعة الأحد الماضي ، عندما طلب طاقم الطائرة متطوعين للنزول من الطائرة بعد اكتشاف تجاوز حجم حجز التذاكر كان أكبر من عدد مقاعد الطائرة، التي كان من المقرر أن تغادر مطار شيكاغو اوهاري الدولي.

وبعد رفض أحد الركاب النزول، أظهرت مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مسؤول أمن الطيران على الطائرة وهو يجر بعنف رجلاً من مقعده، ويسحله ليخرجه من الطائرة.

وقال الرجل ” اختاروني لأني صيني”.

ووصلت أصداء الحادثة إلى البورصة بعد مواقع التواصل الاجتماعي، وتكبدت الشركة خسائر شديدة في تداولات بداية الأسبوع، وبلغت خسائرها الثلاثاء، قبل التداول في العمليات خارج البورصة، 2.3% وتراجع سعر السهم إلى 69.9 دولاراً. ( DPA )

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