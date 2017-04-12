دوري أبطال أوروبا : ديبالا يقود يوفنتوس لاكتساح برشلونة بثلاثية

قاد الأرجنتيني باولو ديبالا فريقه، #يوفنتوس الإيطالي، لاكتساح ضيفه #برشلونة الإسباني 3-0، خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأنهى يوفنتوس الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين سجلهما باولو ديبالا في الدقيقتين السابعة و22.

وفي الشوط الثاني أضاف جيورجيو كيليني الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 55.

وكان يوفنتوس صعد لهذا الدور بعدما تغلبه على فريق بورتو البرتغالي 3-0 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة، فيما صعد برشلونة لهذا الدور بتغلبه على باريس سان جيرمان 6-5 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وتقام مباراة العودة بملعب كاب نو، معقل فريق برشلونة، في 19 أبريل (نيسان) الجاري، وأصبح برشلونة بحاجة للفوز بفارق أربعة أهداف للصعود للدور قبل النهائي، فيما يكفي يوفنتوس الخسارة حتى 0-2 للتأهل للدور نصف النهائي. ( DPA )

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