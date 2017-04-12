رسمياً .. تركيا لن تشارك في معركة الرقة إن شاركت الوحدات الكردية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ “بلاده ستشارك في العملية العسكرية المرتقبة ضدّ تنظيم داعش الإرهابي في محافظة الرقة السورية بشرط “عدم إشراك تنظيم ب ي د الإرهابي في العملية” (وحدات الحماية الكردية).

جاء ذلك خلال لقائه مع مجموعة من طلاب الجامعات، يوم الثلاثاء، بمدينة إسطنبول.

وأوضح أردوغان أنّ “تركيا تؤمن بأنه من الخطأ القضاء على تنظيم إرهابي بواسطة تنظيم إرهابي آخر، وذلك انطلاقاً من مبدأ أنّ التنظيمات الإرهابية كلها سيئة”.

وأضاف “آمل أن يتم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وموسكو وباقي دول التحالف الدولي، لشن حملة عسكرية ضدّ داعش الإرهابي في الرقة، وتشارك فيها تركيا بشرط عدم إشراك (ب ي د)”. (ANADOLU)

عكس السير