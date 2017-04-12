روسيا : دعوات واشنطن إلى تخلي موسكو عن دعم بشار الأسد أمر غير ممكن على الإطلاق

أعلن الكرملين أن طرح مسألة تخلي روسيا عن دعم بشار الأسد أمر سخيف يعادل الدعوات إلى السماح للإرهابيين بالتقدم ضد السلطات الشرعية في سوريا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين: “نعتبر أن الأهم هو مكافحة “داعش”، وثانيا يجب البحث عن مخرج من الوضع الناشئ بالطرق السياسية الدبلوماسية، أي إيجاد تسوية سياسية للأزمة السورية، وليس اللجوء إلى استخدام القوة”.

وأكد: “إن طرح مسألة الابتعاد عن الأسد دون ذكر هذين الهدفين الأساسيين، هو موقف قصير النظر”.

وقال بيسكوف إن بشار الأسد هو الرئيس السوري الشرعي، مضيفاً: “والجيش الذي يقوده كونه القائد الأعلى، يشارك بشكل مباشر في مكافحة الإرهابيين الدوليين الذين يسيطرون في الوقت الحالي على مساحة كبيرة في سوريا، وتدعم روسيا مكافحة الإرهاب هذه”.

وقال المتحدث باسم الكرملين إنه يعتبر دعوات واشنطن إلى تخلي موسكو عن دعم الرئيس السوري أمرا غير ممكن على الإطلاق. (RT)

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