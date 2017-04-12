زيدان : أعرف أنشيلوتي جيداً

قال مدرب #ريال_مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، إن معرفته الوثيقة بمدرب #بايرن_ميونخ الألماني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لا تمثل أي ميزة أو عيباً قبيل مواجهة الفريقين، اليوم الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

وأكد زيدان: “أعرفه جيداً جداً، وهو بالمثل يعرفني تماماً، لكن هذا الأمر لا يعني أي ميزة أو عيب.. إنها مباراة بين فريقين كبيرين.. سنلعب كارلو وأنا الأربعاء”.

ودافع المدرب الفرنسي خلال مؤتمر صحافي عن لاعبيه، وأكد أنهم لن يغيروا طريقة لعبهم في أليانز أرينا، وأوضح: “الفكرة هي ذاتها، لعب كرة القدم بطريقتنا الخاصة، وهي الذهاب للمباراة وتحقيق الفوز، علينا تقديم أفضل ما لدينا”.

وأضاف المدرب الفرسي: “لا أخشى شيئاً.. يجب أن نقدم مباراتنا الخاصة.. أكثر ما يهمني هو ما سنفعله نحن، نحترم كافة المنافسين وهذا منافس جيد للغاية، لكنني أهتم بما سنقدمه نحن”.

ولم يشأ مدرب الريال الخوض في مقارنات بين هذه المباراة، وما حدث في آخر زيارة لـ”الميرينغي” إلى ميونخ، حين كان أنشيلوتي يقود ريال مدريد وزيدان مساعداً له وشهدت فوز الفريق الإسباني 4-0.

وأوضح زيدان: “لن أتحدث عما حدث وقتها.. كان الأمر رائعاً لكن المنافس مختلف اليوم، ربما أفضل ولذلك يجب التفكير في المباراة “. ( EFE )

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