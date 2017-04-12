سوداني يبتز أسراً مصرية بصور ” عارية ” لأطفالهم

أصدر القضاء المصري حكماً بحبس عامل سوداني في العقد الرابع من العمر لمدة 3 سنوات بعد أن أجبر طفلًا على تصويره عاريًا وإرسال الصور له عبر موقع التواصل الاجتماعي وتهديده بقتله حال الامتناع عن ذلك.

بدأت أحداث القضية بقيام ربة منزل بتقديم البلاغ الذي حمل رقم 887 للعام الحالي في قسم شرطة عين شمس بـ#القاهرة بتعرض طفلها الذي لم يتجاوز 13 عامًا للتهديد بالقتل من قبل أحد السودانيين المقيمين بالقاهرة والذي تعرف عليه عبر “فيس بوك”.

وذكرت والدة الطفل في بلاغها أن العامل السوداني هدد نجلها بالقتل حال عدم الاستجابة لطلبه بتصوير نفسه عاريًا وإرسال الصور له عبر فيس بوك وفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز ، وهو ما حدث بالفعل ثم أطلع الطفل والدته على ما حدث ليبدأ السوداني ابتزاز الأسرة طالبًا مبلغ مالي مقابل عدم نشر الصور على مواقع الإنترنت.

وبجمع المعلومات ورصد المتهم تم القبض عليه حيث اعترف أمام جهات التحقيق باستقطاب الصبية الصغار والأطفال وإنشاء صداقات معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ثم إجبارهم على تصوير أنفسهم وهم عراة و ابتزازهم فيما بعد بتلك الصور.

عكس السير