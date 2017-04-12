شركة أمريكية تجعلك تتجول داخل غرف الفنادق لاختيار أفضلها قبل حجزها

تعمل حالياً وكالة #إكسبيديا للسفر والسياحة على الإنترنت على تقديم خدمة مميزة لعملائها حول العالم وحلاً مبتكراً يسمح لهم بالتجول داخل غرف الفنادق لاختيار الأنسب والأفضل قبل الإقدام على عملية الدفع، بينما يجلسون على أريكتهم بمنازلهم، وذلك بفضل تقنيات الواقع الافتراضي.

من هذا المنطلق، سيكون بإمكان السياح أو الزوار تفقد غرف وأجنحة الفندق عن طريق نظاراتهم الافتراضية “في آر” من داخل منازلهم قبل الدفع عبر الإنترنت، ليكون بمقدورهم اختبار طلة الغرفة قبل حجزها واختيار الأنسب لهم.

وأوضحت الشركة أنه باستطاعة الزبائن التفاعل مع غرفة النوم وفتح الباب والدخول فيها وتصفح كل زاوية بها وكذلك الشرفة وإطلالتها، وكأنه يتجول داخل الغرفة واقعياً، بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية عن موقع مشابل.

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل تتطلع الشركة أيضاً إلى تحسين خدماتها للحجوزات عن طريق الأجهزة الذكية الصوتية مثل أمازون إيكو، ليدرسوا إمكانية استخدامها في تسهيل عملية الحجز أونلاين عبر الأوامر الصوتية.

عكس السير