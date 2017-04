شرير يقتل الأطفال بالبراميل المتفجرة .. دونالد ترامب : بشار الأسد حيوان ! ( فيديو )

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشار الأسد، بالحيوان والشرير، في تصريحات هي الأقسى من نوعها، منذ انتخابه رئيساً في كانون الثاني الماضي.

وقال ترامب للإعلامية ماريا بارتيرومو خلال لقائها معه لصالح شبكة “فوكس بيزنس” الأمريكية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعم شخصاً شريراً، في إشارة منه لبشار الأسد.

وأضاف الرئيس الأمريكي، بحسب ما ترجم عكس السير: “هذا أمر سيء جداً لروسيا وللبشرية ولهذا العالم”، وتابع: “عندما تقصف بالغازات السامة أو القنابل أو البراميل المتفجرة .. لديهم هذه البراميل الضخمة المحشوة بالديناميت، يقومون (أي النظام) بإلقائها مباشرة وسط مجموعة من الناس، وترى الأطفال حينها بلا أطراف أو وجوه”، خاتماً بوصف بشار الأسد بـ “الحيوان”.

يذكر أن اللقاء سيبث كاملاً، اليوم الأربعاء، عبر شبكة فوكس بيزنس (Fox Business).

