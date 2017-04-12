صكوك السعودية المقومة بالدولار تجتذب 17.5 مليار دولار

اجتذبت أول صكوك سعودية مقومة بالدولار الأمريكي، طلبات بأكثر من 17.5 مليار دولار حتى صباح اليوم الاربعاء.

وقالت وكالة بلومبيرج، اليوم، أن السعودية بدأت فتح البيع لصكوك مدتها خمس وعشر سنوات اعتبارا من مساء أمس الثلاثاء.

وقبل أسبوع، منحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أول طرح للسعودية من الصكوك الدولية المقومة بالدولار، تصنيف “A1” مستقر.

وأعلنت وزارة المالية السعودية، في وقت سابق الأسبوع الماضي، أنها أتمت إنشاء برنامج دولي لإصدار أول صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي، بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية الدولية والمحلية لإدارة الطرح، دون أن تحدد الوزارة حجم الطرح.

وتعاني السعودية – أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم – في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014.

ودفع تراجعات النفط، الحكومة السعودية لطرح أول سندات دولة مقومة بالدولار العام الماضي، جمعت من خلالها 17.5 مليار دولار، إضافة لقرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار. (ANADOLU)

عكس السير