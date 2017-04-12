علماء : شبكات التواصل الاجتماعي تتسبب بمشاكل نفسية للأطفال

أكد علماء من #جامعة_شيفلد البريطانية أن قضاء أوقات طويلة في تصفح شبكات التواصل الاجتماعي يتسبب بمشاكل نفسية للأطفال.

وفي الدراسة التي أعدها العلماء أكدوا أن “قضاء أكثر من ساعة يوميا في تصفح الإنترنت ومتابعة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يقلل من احتمالية رضى الأطفال عن أنفسهم بمعدل 14% وفق ما نقلت وكالة نوفوستي الروسية ، أي أنهم يصبحون أتعس مما لو كانوا يعيشون مع أحد والديهم فقط، حيث أشاروا إلى أن تلك الآثار النفسية السيئة تظهر بشكل أوضح عند الفتيات”.

يذكر أن العلماء توصلوا لتلك النتائج بعد تجارب واستطلاعات للرأي شملت أكثر من 4 آلاف طفل ممن يواظبون على تصفح الإنترنت، وتتراوح أعمارهم بين 10 و15 عاما.

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