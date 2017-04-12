غريزمان يرد على تقارير انتقاله لريال مدريد بصورة لـ ” ابنته “

كثف اللاعب الدولي الفرنسي #أنطوان_غريزمان، في الفترة الأخيرة، من تصريحاته النافية لرحيله عن فريقه الحالي #أتلتيكو_مدريد إلى الجار ريال مدريد، كما لجأ للتعبير عن تعلقه بـ”الروخي بلانكوس” من خلال صورة مُعبرة.

وقام غريزمان بنشر صورة لابنته عبر موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها الأول، حيث وضع على يد الرضيعة “شال” يحمل شعار نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في إشارة منه إلى ارتباطه الوثيق بالفريق.

وعلّق النجم الفرنسي على الصورة وفق ما اوردت صحيفة إيلاف : بـ “سنة معك، سنة مليئة بالسعادة! #ميا عيد ميلاد سعيد أميرتي”.

واعتبرت صحيفة “ماركا ” الإسبانية الأمر بمثابة رد صريح من غريزمان على جريدة “ليكيب” الفرنسية.

وكانت صحيفة “ليكيب” الرياضية قد نشرت تقريراً، السبت، يتحدث عن امتلاك نادي ريال مدريد لخطة سرية من أجل التعاقد مع أنطوان غريزمان في صيف 2018.

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