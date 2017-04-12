” غوغل ” تتيح المكالمات الصوتية عبر تطبيق ” ديو ” لجميع المستخدمين

أعلنت شركة #غوغل عن توفر ميزة الاتصال الصوتي الجديدة عبر تطبيق التراسل المرئي “#ديو” لجميع المستخدمين حول العالم، وذلك بعد نحو عشرين يوماً من دعمها على نطاق محدود في #البرازيل.

وجاءت ميزة الاتصال الصوتي عبر تطبيق “ديو” لتسهيل استعمال المكالمات الصوتية الأساسية عندما يصعب إجراء مكالمة مرئية بسبب ضعف الاتصال بالإنترنت أو تعذر إجرائها عندما يكون المستخدم في مكان مزدحم بالناس.

وينافس التطبيق تطبيق فيس تايم من أبل بحسب ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، إذ جعلته غوغل بسيطاً، بدلاً من تطبيقات التواصل المرئي الأكثر شمولاً، مثل تطبيق سكايب من مايكروسوفت وهانج آوتس من غوغل نفسها.

ويسمح التطبيق بالتبديل بين الشبكات الخلوية وشبكات واي فاي دون انقطاع الاتصال، إضافة إلى ميزة Knock Knock التي تتيح للمُتلقَّي مشاهدة المتصل قبل بدء المكالمة، وإمكانية إجراء المكالمات بمجرد النقر على زر الاتصال.

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