فيدال : الريال ربما يملك أفضلية طفيفة ليكون بطلاً لدوري أبطال أوروبا

قال لاعب وسط #بايرن_ميونخ الألماني، التشيلي أرتورو فيدال، إن “#ريال_مدريد ربما يكون له أفضلية طفيفة لكونه بطلاً لدوري الأبطال الموسم الحالي، ولكنه أكد أن فريقه سيخوض مواجهة ربع النهائي أمام الميرنغي بثقة”.

وقال فيدال: “ربما تكون للريال أفضلية طفيفة عنا، لأنه هو بطل التشامبيونز، ولكن لدينا الثقة للقيام بالأمور على ما يرام، وسنحاول أن نتحكم في المباراة كما نفعل دائماً”.

وبسؤاله عما إذا كان تحدث داخل غرف الملابس عن أن ريال مدريد سجل هدفاً على الأقل خلال 52 مباراة خاضها، أجاب أنه سمع هذا النبأ مؤخراً.

وقال اللاعب التشيلي: “علمت بهذا النبأ مؤخراً، وأتمنى أن تتوقف هذه السلسة لكي نذهب للعب هناك بهدوء”. ( EFE )

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