” فيس بوك ” تضيف ميزة الدفع الجماعي ضمن ” مسنجر “

أضاف موقع #فيس_بوك ميزة جديدة مخصصة للدفع الإلكتروني الجماعي إلى تطبيقه “#مسنجر”، وتخطى الموقع طريقة الدفعات الفردية وتحولت إلى الجماعية، وتتوفر الميزة في الوقت الحالي لأولئك المتواجدين ضمن أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.

ويمكن استعمال الميزة الجددية ضمن المحادثة الجماعية عن طريق الضغط على علامة الزائد (+) في أسفل الزاوية اليسرى للمحادثة الجماعية وتحديد رمز المدفوعات وإدخال المبلغ الواجب على الشخص الواحد دفعه أو المبلغ الإجمالي ليتم تقسيمه بالتساوي بين أفراد المحادثة الجماعية ضمن مسنجر.

وكانت الشبكة قد وفرت لأول مرة الدعم لميزة الدفعات الإلكترونية على تطبقها للتراسل في عام 2015، وقد اقتصر الأمر حينها على المعاملات المالية والدفعات الفردية والشخصية، وهو ما يمكن اعتباره أمر جيد فيما يتعلق بالدفع أو طلب النقود شخصياً، واتجهت فيس بوك حالياً إلى توسيع البنية التحتية الحالية لاستيعاب المجموعات.

وتتيح الميزة بعض الإمكانيات التي قد يرغب الجميع بمعرفتها مثل معرفة من الذي دفع من داخل المحادثة الجماعة ومن لم يقم بالدفع بعد وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية ، كما يمكن طلب عرض التفاصيل دائماً بوضعية كامل الشاشة، مما يسهل الأمور فيما يخص المبالغ التي يتوجب دفعها ضمن الأحداث الجماعية مثل تقسيم فاتورة المطعم أو شراء تذاكر لحضور حدث أو التنقل ضمن وسائل النقل.

ولا تخطط الشركة في هذا الوقت بفتح ميزة المدفوعات للمطورين، ولا يمكن أيضاً الدفع كشركة من خلال التطبيق، كما انها لم تكشف عن كمية التعاملات المالية التي تمت عبر منصة مسنجر خلال العامين الماضيين.

عكس السير