كوريا : أكثر من 500 ألف طلب مسبق لهاتف ” غالاكسي إس 8 ” خلال يومين

أفاد تقرير إخباري من #كوريا_الجنوبية أن هاتفي #سامسونغ الأحدث “الاكسي إس 8” و”غالاكسي إس 8 بلس”، يبليان بلاءً حسناً، إذ بلغ عدد الطلبات المسبقة عليهما أكثر من 550.000 خلال يومين فقط، وهو الرقم الأعلى للشركة في موطنها.

وقالت صحيفة “هانكيونغ” الكورية إن عدد الطلبات المسبقة على “غالاكسي إس 8″ و”غالاكسي إس 8 بلس” تفوق عدد الطلبات على “غالاكسي نوت 7” بـ 2.75 مرة، كما تفوق عدد الطلبات على “غالاكسي إس7 بـ 5.5 مرات.

وأضافت الصحيفة أن نسخة 128 غيغابايت من “غالاكسي إس 8 بلس” كانت الأكثر طلباً، وهي النسخة الأولى في كوريا الجنوبية التي تأتي مع ذاكرة وصول عشوائية بحجم 6 غيغابايت.

وأشار التقرير إلى أن الغياب الطويل لهاتف ذكي رائد بعد أزمة “غالاكسي نوت7″، إلى جانب الحملة التسويقية الكبرى التي قادتها عملاقة الإلكترونيات الكورية الجنوبية، أسهما في الطلب العالي على “غالاكسي إس 8” وأخيه الأكبر.

وفتح سامسونغ باب الطلب المسبق على “غالاكسي إس 8″ و”غالاكسي إس 8 بلس” يوم الجمعة الماضي، في كل من كوريا الجنوبية، وكندا، والولايات المتحدة بحسب ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وسيحصل المستهلكون الذي طلبوا الهاتف سابقاً يوم 17 أبريل (نيسان) الجاري، وذلك قبل الموعد الرسمي لتوفر الجهاز في الأسواق يوم 21 أبريل (نيسان).

ويتوقع محللون من كوريا الجنوبية أن يساعد الهاتف الجديد سامسونغ على تحقيق أرقام قياسية في نتائج المالية للربع الثاني من العام الحالي، كما أنها تتوقع أرباحاً عالية خلال الربع الأول من 2017 بفضل الطلب القوي على الرقائق الإلكترونية.

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