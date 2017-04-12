كيف تقيم صحتك عن طريق لون ” البول ” ؟

ذكرت مجلة “فرويندين” الألمانية أن لون البول يعد بمثابة مرأة الصحة، حيث أنه يكشف عما إذا كان المرء يتمتع بصحة جيدة أم أنه يعاني من أحد الأمراض.

وفيما يلي نظرة على الألوان المختلفة للبول ومدلول كل لون منها :

عديم اللون

يعني هذا أن المرء يشرب الماء بشكل زائد، ربما أكثر من اللازم، وللأسف لا يعتبر هذا صحياً على المدى الطويل، لذا يلزم الحرص على شرب لترين إلى ثلاثة على الأكثر يومياً.

بين أصفر باهت وأصفر فاتح

كل شيء على ما يرام. فهذا يعني أنك تتناول الماء على نحو كاف وأنك تتمتع بالصحة.

أصفر داكن

كل شيء على ما يرام أيضاً، ولكن يمكنك شرب المزيد من الماء، كي يصير لون البول فاتحاً.

عسلي

تعني هذه الدرجة أن المرء يتناول كمية قليلة من الماء بشكل واضح.

بني فاتح

يعني هذا شرب الماء على نحو قليل جداً أو المعاناة من مشاكل في الكبد.

أحمر

قد يتسبب تناول بعض الأطعمة في تحويل البول للون الأحمر، مثل الشمندر الأحمر والتوت ، ويلزم الذهاب إلى الطبيب في حال عدم تناول هذه الأطعمة، لأن هذا قد يعني وجود دم في البول.

برتقالي

يعني هذا تناول القليل من الماء بشكل واضح. وقد يعني هذا أيضاً تناول شيء حوّل البول إلى هذا اللون، مثل حلوى الفيتامينات. كما قد يشير هذا اللون إلى المعاناة من مشاكل في الكبد أو المرارة. لذا يلزم استشارة الطبيب إذا لم يتلاشى اللون. ( DPA )

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