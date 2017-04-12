ماكين : كنت في سوريا و رأيت الأمهات و الجرحى .. يجب على الأسد التوقف عن قتل الناس

شدد السيناتور الأمريكي الجمهوري جون ماكين، الثلاثاء، على ضرورة رحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد، قائلا: “أظهر أنه مجرم حرب”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، في سفارة بلاده لدى سراييفو، عقب لقائه مع مسؤولين بوسنيين.

وأضاف ماكين، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي: “الولايات المتحدة، هي أقوى دولة في العالم، ويمكننا التعامل مع الأسد وتنظيم داعش (الإرهابي) في آن معا”.

وتابع: “إيقاف قتل الأبرياء، والروس الذين قصفوا مستشفيات حلب من مسؤوليتنا، وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لأي بلد كان”.

وواصل: “كنت في سوريا ورأيت الأمهات والجرحى، يجب على الأسد التوقف عن قتل الناس”. (ANADOLU)

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