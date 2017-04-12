ملاك أرسنال يمنحون فينغر حق اختيار خليفته في تدريب الفريق

منح الروسي أليشر أوسانوف، أحد أكبر ملاك نادي #آرسنال الإنكليزي، امتيازاً خاصاً للفرنسي #آرسين_فينغر، المدير الفني للفريق اللندني، يتمثل في حق اختيار خليفته، إذا قرر ترك المنصب الذي يشغله منذ أكثر من 20 عاماً.

وقال ثاني أكبر مُستثمر في نادي أرسنال، رداً على سؤال حول مستقبل المدرب فينغر الذي سينتهي عقده مع الفريق، الصيف القادم:” أعتقد أننا ما زالنا بحاجة لفينغر، واختيار خليفة فينغر يجب أن يتم بطريقة محترمة، ومن جانبي أستطيع أن أعطي فينغر الحق لنفسه لاختيار خليفته”.

هذا و يوجد انقسام كبير بين جماهير نادي أرسنال حول بقاء فينغر، فالفريق لم يتوج بلقب الدوري منذ 13 عاماً، كما يواجه خطر الغياب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بحسب ما ذكرت صحيفة إيلاف ، حيث تراجع إلى المركز السادس في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 54 نقطة من 30 مباراة وبفارق 7 نقاط عن المركز الرابع، المؤهل لمسابقة “الشامبينزليغ”، والذي يحتله مانشستر سيتي ب31 مباراة.

يُشار أنّ فينغر تسلم الإدارة الفنية لنادي آرسنال في أكتوبر 1996 خلفاً للاسكتلندي بروس ريوتش.

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