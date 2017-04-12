ناد برازيلي يروج لمنتجات ” سوبر ماركت ” بطريقة غريبة !

اهتدت إدارة نادي فلومينينسي البرازيلي، إلى طريقة غريبة في التعاون مع أحد رعاة الفريق للترويج لمنتجاته.

وذكرت صحيفة “أوليه” الأرجنتينية أنّ نادي فلومينينسي توصل لاتفاق مع أحد المحال التجارية الراعية للنادي “سوبر ماركت”، بالترويج لأسعار منتجات هذا المتجر من خلال قمصان اللاعبين.

وأوضحت الصحيفة الأرجنتينية الرياضية بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف أن هذه الطريقة ستضمن أكبر عائد من المبيعات للمتجر، وهو ما يعود بالفائدة أيضاً على نادي فلومينينسي في جلب مزيد من الإيرادات.

ونشرت “أوليه” صوراً لقميص الفريق، حيث ظهرت أسعار المنتجات، على ظهر القمصان، بحيث تتكون من الرقم الأساسي للاعب مع كسور عشرية بأرقام صغيرة، وفوق رقم القميص يظهر اسم المنتج، ونوعه.

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