ناد صيني يخوض مباراة رسمية بـ 12 لاعباً !

شهدت إحدى مباريات دوري الدرجة الثانية الصيني لكرة القدم حادثة غريبة قد يدفع ثمنها حكم اللقاء غالياً، وقد يتم توقيفه نهائياً عن ممارسة مهنته.

وقد عرفت مباراة فريقي بكين رينه وباودينج رونجدا، التي جرت في مطلع الأسبوع الجاري، خوض نادي بكين اللحظات الأخيرة من اللقاء بـ12 لاعباً دون أن يتفطن الحكم لذلك.

وحدثت الواقعة الطريفة في الدقيقة 89 من المباراة، عندما قرر مدرب نادي بكين، الذي كان متقدماً في النتيجة بهدف نظيف، سحب لاعبه راو ويهوي من المباراة واستبداله بلاعب آخر بعد تعرضه للإصابة وتلقيه العلاج خارج الميدان.

إلا أنّ اللاعب راو ويهوي لم يكن يعلم أنه تم استبداله فعاد إلى الميدان ، بإشارة من حكم المباراة، تشن وي وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، واستؤنف اللعب لمدة 40 ثانية، دون أن يلاحظ ثلاثي التحكيم الزيادة العددية لنادي بكين رينه.

ولم يتم اكتشاف الخطأ الفادح إلا بعد تدخل جمهور الفريق المنافس، الذي ظل يهتف “12 لاعباً.. يلعبون بـ12 لاعباً”.

وبعد إدراك حكم اللقاء خطأه طلب من اللاعب ويهوي الخروج من الميدان ، حيث نجح نادي بيكين رينه في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، وبالتالي الفوز بنتيجة هدف نظيف.

ولم يصدر أي تعليق رسمي عن الواقعة من رابطة كرة القدم الصينية، لكن بعض التقارير المحلية أشارت إلى أنّ الحكم تشن وي يواجه خطر الإيقاف مدى الحياة.

عكس السير