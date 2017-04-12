” ناسا ” تستعد لأول بث مباشر من الفضاء بدقة ” 4 كيه “

تستعد وكالة الفضاء الأمريكية #ناسا بالتعاون مع شركة #أمازون لأول بث مباشر بدقة “4 كيه” من الفضاء بتاريخ 26 أبريل (نيسان) الحالي الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ، وذلك كجزء من العرض التابع للمؤتمر السنوي للرابطة الوطنية للإذاعات لعام 2017 في لاس فيغاس “NAB Show”.

وتخطط وكالة ناسا لاستضافة أول بث مباشر بدقة 4K على الهواء مباشرة من رواد الفضاء في الفضاء الخارجي، حيث تتحدث بيجي ويتسون قائدة بعثة إكسبيديشن Expedition 51 من محطة الفضاء الدولية مع سام بلكمان الرئيس التنفيذي لشركة ترميز الفيديو إليمنتال Elemental التابعة لشركة أمازون، والتي تساعد في تشغيل نظام منصة AWS السحابية.

وقد عملت شركة Elemental على تركيب برنامج ترميز فيديو مخصص بإمكانية 4K على متن المحطة الفضائية الدولية، حيث تمكنت من ذلك بعد ارسالها البرنامج ووصوله إلى المحطة عن متن سفينة شحن فضائية يابانية في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى جانب ارسالها لكاميرا سينما للبث.

وتعتبر عملية البث والمحادثة تجريبية للتأكيد على إمكانيات الأداء في الوقت الفعلي، مما يهيئ الطريق مستقبلاً للمزيد من المجالات البصرية المثيرة للإعجاب فيما يخص البث من الفضاء والمواضيع الفضائية المتعددة بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، كما تساعد هذه الإمكانيات وكالة ناسا على توفير طرق جديدة لرصد الفضاء عن بعد في الوقت الفعلي من محطات الرصد الأرضية.

وتتواجد ضمن المحادثة التي تحمل اسم “الوصول إلى النجوم: التواصل مع المستقبل مع ناسا وهوليوود” مشاركات إضافية تتمثل بوجود خبراء الواقع الافتراضي ومدراء تنفيذيين من هوليوود وهندسي نظام واتسون من آي بي إم IBM Watson ورواد فضاء من ناسا ومدير برنامج خبراء ناسا للصور ومدراء من أمازون لخدمات الويب.

وأشار بيان صحفي لوكالة ناسا أن هذه التجربة مصممة لاستكشاف كيفية قيام تقنيات التصوير والتكنولوجيا السحابية المتقدمة بتوفير إمكانية إجراء بحوث علمية ونقل صناعة الأفلام إلى مستوى أعلى، ويمكن للراغبين متابعة البث الفضائي المباشر بدقة 4K بتاريخ 26 أبريل (نيسان) الحالي عبر أجهزة الحواسيب أو التلفزيون الداعمة لهذه الإمكانية من خلال الموقع المخصص لهذا الغرض على شبكة الإنترنت.

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