نجاد يترشح لرئاسة إيران مجدداً

قرر الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، اليوم الأربعاء، الترشح رسميا لسباق الرئاسة.

وحضر نجاد إلى مقر لجنة الانتخابات في طهران ليسجل اسمه كمرشح لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة في دورتها الثانية، والمزمع اجراؤها في الـ 19 مايو/أيار القادم، بحسب وكالة “فارس”.

ووصل نجاد إلى مقر اللجنة مع نائبه السابق حميد رضا بقائي، الذي ترشح هو الآخر للانتخابات الرئاسية.

يذكر أن نجاد هو الرئيس السادس لإيران، وقد تولى مهامه في 3 أغسطس/آب 2005، بعد تغلبه على منافسه هاشمي رفسنجاني في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وأعيد انتخابه في 12 يونيو/حزيران 2009 على حساب منافسه مير حسين موسوي، في انتخابات أثارت الجدل داخليا، وبقي في الرئاسة حتى 15 يونيو/حزيران 2013.

وشهدت فترة حكمه أزمات داخلية كبيرة على الصعيد الاقتصادي وأزمات خارجية على صعيد علاقاته مع دول العالم، وخاصة الدول الغربية.

وفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في إيران، أمس الثلاثاء، لمدة 5 أيام. وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية بأن 126 مواطنا أقبلوا على تسجيل أسمائهم بينهم 6 نساء. (RT)

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