وزير الخارجية الأمريكي يشدد من موسكو على قرب انتهاء حقبة آل الأسد في سوريا .. و يكرر ما قاله ترامب : ” بشار جلب وصف الحيوان لنفسه ” ! ( فيديو )
↓ مؤتمر صحفي في موسكو لوزيري الخارجية الروسي والأمريكي
↓ لافروف: ناقشنا (مع نظيره الأمريكي) الوضع في سوريا وتطرقنا للهجوم الكيماوي في إدلب
↓ لافروف: نريد تحقيقاً شفافاً موضوعياً بالهجوم الكيماوي بسوريا
↓ لافروف: نؤكد عزمنا على دحر داعش وغيره من الجماعات الإرهابية
↓ لافروف: لا نعلق آمالنا على الأسد أو أي شخص آخر في سوريا
↓ لافروف: الاتهامات لنظام الأسد باستخدام الكيماوي تعتمد على تقارير ليس لها مصداقية
↓ وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون : نريد سوريا موحدة ومستقرة ولا مكان للإرهابيين فيها
↓ تيلرسون: نؤكد بأنه لا دور للأسد في مستقبل سوريا
↓ تيلرسون: الهجوم الكيماوي في سوريا جرى بتخطيط وتوجيه وتنفيذ نظام الأسد
↓ تيلرسون: لن يكون للأسد أو عائلته أي مكان في مستقبل سوريا
↓ تيلرسون: لا معلومات لدينا إن كانت روسيا متورطة في الهجوم الكيماوي
↓ لافروف: تنحي النظام السوري يعني تغلب داعش في سوريا
↓ تيلرسون: “ناقشت مع #بوتين مستقبل الرئيس السوري وحكم عائلة #الأسد شارف على الانتهاء” (الجزيرة)
↓ وزير الخارجية الأمريكي : أعتقد أن #الأسد هو الذي جلب لنفسه وصف الحيوان الذي قاله الرئيس #ترامب (الجزيرة)
↓ وزير الخارجية الروسي: : لا نعلق آمالنا على #الأسد أو أي شخص آخر في #سوريا .. و #روسيا تريد عملية سياسية سلمية
↓ وزير الخارجية الأمريكي: من المهم أن يتم ترحيل #الأسد عن السلطة في #سوريا بطريقة منظمة
↓ وزير الخارجية الروسي : علينا ألا نسمح باستنساخ التجارب التي وقعت في #العراق و #ليبيا لا نحاول إرغام #الأسد أو غيره على فعل شيء
↓ وزير الخارجية الأمريكي : لا نعتقد أن الأسرة الدولية ستقبل بدور مستقبلي للأسد أو لعائلته في حكم #سوريا
↓ وزير الخارجية الأمريكي : الهجوم الكيماوي في #سوريا جرى بتخطيط وتنفيذ قوات الحكومة السورية
مواضيع متعلقة