وزير الخارجية الأمريكي يشدد من موسكو على قرب انتهاء حقبة آل الأسد في سوريا .. و يكرر ما قاله ترامب : ” بشار جلب وصف الحيوان لنفسه ” ! ( فيديو )

وزير الخارجية الأمريكي يشدد من موسكو على قرب انتهاء حقبة آل الأسد في سوريا .. و يكرر ما قاله ترامب : ” بشار جلب وصف الحيوان لنفسه ” ! ( فيديو )

↓ مؤتمر صحفي في موسكو لوزيري الخارجية الروسي والأمريكي

↓ لافروف: ناقشنا (مع نظيره الأمريكي) الوضع في سوريا وتطرقنا للهجوم الكيماوي في إدلب

↓ لافروف: نريد تحقيقاً شفافاً موضوعياً بالهجوم الكيماوي بسوريا

↓ لافروف: نؤكد عزمنا على دحر داعش وغيره من الجماعات الإرهابية

↓ لافروف: لا نعلق آمالنا على الأسد أو أي شخص آخر في سوريا

↓ لافروف: الاتهامات لنظام الأسد باستخدام الكيماوي تعتمد على تقارير ليس لها مصداقية

↓ وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون : نريد سوريا موحدة ومستقرة ولا مكان للإرهابيين فيها

↓ تيلرسون: نؤكد بأنه لا دور للأسد في مستقبل سوريا

↓ تيلرسون: الهجوم الكيماوي في سوريا جرى بتخطيط وتوجيه وتنفيذ نظام الأسد

↓ تيلرسون: لن يكون للأسد أو عائلته أي مكان في مستقبل سوريا

↓ تيلرسون: لا معلومات لدينا إن كانت روسيا متورطة في الهجوم الكيماوي

↓ لافروف: تنحي النظام السوري يعني تغلب داعش في سوريا

↓ تيلرسون: “ناقشت مع #بوتين مستقبل الرئيس السوري وحكم عائلة #الأسد شارف على الانتهاء” (الجزيرة)

↓ وزير الخارجية الأمريكي : أعتقد أن #الأسد هو الذي جلب لنفسه وصف الحيوان الذي قاله الرئيس #ترامب (الجزيرة)

↓ وزير الخارجية الروسي: : لا نعلق آمالنا على #الأسد أو أي شخص آخر في #سوريا .. و #روسيا تريد عملية سياسية سلمية

↓ وزير الخارجية الأمريكي: من المهم أن يتم ترحيل #الأسد عن السلطة في #سوريا بطريقة منظمة

↓ وزير الخارجية الروسي : علينا ألا نسمح باستنساخ التجارب التي وقعت في #العراق و #ليبيا لا نحاول إرغام #الأسد أو غيره على فعل شيء

↓ وزير الخارجية الأمريكي : لا نعتقد أن الأسرة الدولية ستقبل بدور مستقبلي للأسد أو لعائلته في حكم #سوريا

↓ وزير الخارجية الأمريكي : الهجوم الكيماوي في #سوريا جرى بتخطيط وتنفيذ قوات الحكومة السورية

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