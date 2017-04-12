وزير الدفاع الإيراني يهدد : قصف أمريكا لسوريا سيكلفها ثمناً باهظاً

حذرت إيران الولايات المتحدة من تكرار قصفها للأراضي السورية، مؤكدة أنه “لن يبقى دون رد، وسيكلفهم ثمنًا باهظًا”.

جاء ذلك على لسان وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان، يوم الثلاثاء، حيث قال إنّ “تكرار الولايات المتحدة، قصف الأراضي السورية، لن يبقى دون رد، وسيكلفهم ثمنًا باهظًا”، حسبما ذكرت وكالة إرنا الرسمية الإيرانية.

وأضاف دهقان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، أنّ “العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة ضدّ قاعدة الشعيرات وسط سوريا، مخالفة للقوانين الدولية”. (ANADOLU)

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