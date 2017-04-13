ألمانيا : تباطؤ معدل التضخم بسبب تراجع أسعار الغذاء و الطاقة

تباطأ معدل التضخم في ألمانيا خلال الشهر الماضي، بسبب تراجع أسعار الغذاء والطاقة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، الخميس، أن أسعار المستهلك في ألمانيا خلال آذار الماضي ارتفعت بنسبة 1.6% خلال آذار الماضي على أساس سنوي، مقابل ارتفاعها 2.2% خلال شباط السابق لها.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك في ألمانيا بنسبة 0.2%، ومقابل ارتفاعها 0.6% خلال شباط السابق لها.

وسجلت أسعار الطاقة في ألمانيا تباطؤا خلال آذار الماضي عند 5.1% مقابل نموها 7.2% في شباط، كما هبطت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.3% في آذار مقابل ارتفاعها بنسبة 4.4% في شباط.

وبحلول الساعة 7:40 صباحًا بتوقيت جرينتش انخفض اليورو أمام الدولار بنسبة 0.11% إلى 1.0653 دولار.

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