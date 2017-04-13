ألمانيا : متجر يحذر من استخدام نوع من ” الصابون السائل ” و يطلب ممن اشتراه إعادته

قال متجر “DM” للأدوات المنزلية، في ألمانيا، إن أحد منتجات الصابون السائل التي يبيعها قد يكون ملوثاً بالجراثيم وقد يؤدي استعماله إلى عدوى.

مجلة شتيرن الألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المنتج يحمل العلامة التجارية Balea، وإن النوع المشتبه باحتوائه على الجراثيم يحمل اسم “Balea Cremeseife Buttermilk & Lemon”، وهو من فئة الـ ٥٠٠ ملليلتر، وتحتوي كل عبوة على أحد الأرقام التالية 637541 و 637542، وعليها تاريخ صلاحية لغاية 06.2019.

وأضافت المجلة نقلاً عن المتجر أن استخدام هذا المنتج قد يؤدي إلى مشاكل صحية، لذلك تم سحبه كإجراء احترازي.

وعن السبب في سحب المنتج، أوضح المتجر أن الشركة المصنعة تلقت عدة شكاو من المستهلكين فقامت الشرطة بفحص المنتج ووجدوا أنه “مجرثم”.

وقال المتجر: “إن استعمال المنتج يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بجرثومة وإن انتقال العدوى قد يحدث على سبيل المثال عندما يستخدم الزبون المنتج و لديه جروح على يديه”.

كما يفترض المتجر أن السبب يعود إلى وجود زجاجات فردية ملوثة، و “على الزبائن الذين اشتروا المنتج أن يتوقفوا عن استخدامه ويمكن استبداله في المتجر أو إعادته واسترجاع ثمنه”.

عكس السير