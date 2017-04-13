” أوهو ” .. فقاعات مائية للشرب تنهي عصر الزجاجات التقليدية ( فيديو )

ابتكر ثلاثة مصممين بريطانيين أسلوباً مغايراً لطريقة تناولنا المياه والمشروبات حالياً، فبدلاً من “شربها” من الزجاجات التقليدية المعبأة بها يتحول الأمر إلى “أكلها” مباشرة، فهي عبارة عن فقاعات كروية مرنة مليئة بالماء النقي، قابلة لأكلها ومضغها مرة واحدة.

ويهدف المصممون بابتكارهم الذي أطلقوا عليه اسم “أوهو- Ohoo”، إلى أن يصبح بديلاً فريداً صحياً وصديقاً للبيئة لزجاجات المياه التقليدية والأكواب التي تُسبب تلوث بيئي، فأكثر من 80% من زجاجات المياه غير قابلة لإعادة التدوير، ناهيك عن المخاطر الصحية والجرثومية عند إعادة استخدامها أكثر من مرة.

وبدأ المصممون في ابتكارهم منذ عام 2014، واستغرقت عملية التمويل والبدء في المشروع 3 سنوات، ويأملون في بدء طرح منتجهم بالأسواق خلال عام من الآن، لاسيما في حفلات الموسيقى وسباقات الماراثون.

مم تتكون الفقاعة المائية الكروية “أوهو”؟

فقاعات أوهو المائية مصنوعة من خليط من ألجينات الصوديوم (ملح الصوديوم لحمض الألجينيك)، المأخوذ من الطحالب البنية وكلوريد الكالسيوم، وهي صالحة للأكل، ويمكن للإنسان تناول المياه الموجودة بداخلها عن طريق ثقبها أو وضعها كاملة داخل الفم ومضغها.

وأوضح المصممون بأن الأدوات المستخدمة في صنع “أوهو” أرخص من البلاستيك وأكثر صحة بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ويمكن تعبئتها سواء بالماء أو بالمشروبات الغازية أو العصائر وغيرها من السوائل والمشروبات، والغلاف المحاط بالفقاعة قابل للتحلل وغير مؤذ لصحة الإنسان أو البيئة.

وتحتوي الفقاعة الواحدة على 250 مل من الماء، وتبلغ تكلفتها نحو 2 سنتاً للفقاعة الواحدة، لكن لم يُفصح عن سعر التجزئة عند طرحها بالأسواق، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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