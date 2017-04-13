إطلاق سراح المغني المغربي سعد لمجرد بشرط بقائه في فرنسا

أعلن قاضي الحريات في #فرنسا، اليوم الخميس، عن منح الفنان المغربي #سعد_لمجرد إطلاق سراح مؤقتاً ومشروطاً، وذلك بعد قضائه أكثر من خمسة أشهر بسجن فلوري في #باريس على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية.

وقال محامي لمجرد، إيريك موريتيي، في تصريح تناقلته الصحف إن “سعد سيغادر السجن مساء اليوم، مقابل حمله سواراً إلكترونياً، حتى لا يغادر الأراضي الفرنسية، كي يكون رهن إشارة القضاء”.

ويُلِزم إطلاقُ السراح المؤقت للفنان المغربي بقاءه في فرنسا حتى الحكم النهائي بالقضية المتهم فيها، وهو المطلب الذي تقدمت به هيئة دفاعه.

يذكر أنه جرت أول أمس الثلاثاء جلسة محاكمة للمجرد للحسم في قضيته، لكن تم تأجيلها بسبب خلاف كبير وقع في المحكمة، بين محامي لمجرد إيريك موريتي وممثل المدعي العام وفق ما نقلت قناة العربية ، الأمر الذي دفع بالقاضي إلى رفع الجلسة إلى موعد لاحق.

وفاجأ قرار القضاء الفرنسي معجبي هذا الفنان الذين سارعوا بتناقل الخبر على صفحاتهم الاجتماعية، معتبرين أنها خطوة مهمة قبل تبرئته نهائياً من التهمة الموجهة له، ومعبرين عن مساندتهم فنانهم المفضل حتى يعود إليهم.

ومن المنتظر أن يقيم لمجرد بعد إطلاق سراحه، في الشقة التي يستأجرها والداه منذ أسابيع في الدائرة الخامسة في العاصمة الفرنسية باريس في انتظار المثول مرة أخرى أمام القضاء.

عكس السير