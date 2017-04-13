البنتاغون : الجيش الأمريكي قصف ” داعش ” في أفغانستان بأكبر قنبلة غير نووية ( فيديو )

اعلن البنتاغون أن الجيش الامريكي القى الخميس أكبر قنبلة غير نووية على شبكة انفاق تابعة لتنظيم داعش في افغانستان،

وذكرت القوات الامريكية في افغانستان في بيان أن قنبلة “جي بي يو-43/بي” القوية جدا والمعروفة باسم “أم القنابل”، استهدفت “شبكة أنفاق” في منطقة اشين في ولاية ننغرهار.

ووقع الهجوم قرابة الساعة 7,32 بالتوقيت المحلي (15,02 ت غ). واشار المتحدث باسم البنتاغون ادام ستومب الى أنها المرة الاولى تستخدم فيها هذه القنبلة. وأضاف أن طائرة من طراز إم.سي-130 أسقطتها.

ويطلق على القنبلة لقب “مواب”، وهو اختصار لعبارة “أم كل القنابل” باللغة الإنكليزية. وتكافئ القدرة التدميرية لرأس قنبلة “مواب” 11 طناً من مادة “تي إن تي” المتفجرة.

* الفيديو : أرشيفي – توضيحي

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