القوات اليمنية تسيطر على البوابة الغربية لأكبر قاعدة للحوثيين في المخا

بسطت القوات الحكومية، بإسناد المقاومة الشعبية، ليلة الأربعاء/الخميس، سيطرتها على البوابة الغربية لمعسكر “خالد”، شرق مدينة المخا، غربي اليمن.

وقال مصدر عسكري “للأناضول”، إن القوات الحكومية شنت هجومًا ليليًا وقصفًا عنيفًا، على مواقع مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، وحلفائهم.

وأضاف أن المعارك بين الطرفين استمرت حتى فجر الخميس.

من جهة ثانية، واصلت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، شن عدة غارات على مواقع الحوثيين في معسكر “خالد” ومحيطه، حسب المصدر.

وكانت القوات الحكومية حققت مكاسب عسكرية كبيرة، الأربعاء وتقدمت نحو 10 كيلومترات في منطقة “جبل النار”، حتى البوابة الغربية لمعسكر خالد، أكبر قاعدة عسكرية للحوثيين، جنوب غرب اليمن.

وتسعى القوات الحكومية للسيطرة على المعسكر الاستراتيجي، لتأمين مدينة المخا، والمنطقة الغربية لمحافظة تعز، لتعزيز تقدمها نحو محافظة الحديدة، غربي اليمن. (ANADOLU)

عكس السير