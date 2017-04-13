القيادة العامة لميليشيات بشار الأسد المحلية : أمريكا قتلت مئات المدنيين في دير الزور عبر قصف مستودع كيماوي في دير الزور

اتهمت الميليشيات المحلية النظامية التي يطلق عليها الموالون اسم “الجيش العربي السوري، الخميس، قوات التحالف الدولي (أمريكا) بقتل أعداد كبيرة من المدنيين في قرية حطلة شرق مدينة دير الزور .

وزعمت القيادة العامة لتلك الميليشيات، بحسب ما نقل عنها الإعلام النظامي، أن “طيران ما يسمى بالتحالف الدولي أقدم يوم الاربعاء بين الساعة 30ر17 والساعة 50ر17 على تنفيذ ضربة جوية استهدفت مقراً لتنظيم الدولة الاسلامية الإرهابي يضم عدداً كبيراً من المرتزقة الأجانب في قرية حطلة شرق دير الزور تشكلت بنتيجتها سحابة بيضاء تحولت إلى صفراء تبين أنها ناجمة عن انفجار مستودع ضخم يحتوي كمية كبيرة من المواد السامة”.

وقالت القيادة إن الضربة الجوية “تسببت بسقوط مئات القتلى بينهم أعداد كبيرة من المدنيين نتيجة الاختناقات الناجمة عن استنشاق المواد السامة”.

وأضافت القيادة أن “الحادثة تؤكد امتلاك التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيما الدولة وجبهة النصرة للأسلحة الكيميائية وقدرتها في الحصول عليها ونقلها وتخزينها واستخدامها بمساعدة دول معروفة في المنطقة”.

وحذرت من “مخاطر تمادي المجموعات الإرهابية في استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين خاصة بعد الرسائل التي تلقتها مؤخراً والتي توفر لها الغطاء الذي يمكنها الإفلات من العقاب”.

* الصورة : قصف جوي نظامي على حطلة (آب 2015)

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