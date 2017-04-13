الكرملين : إجتماع بوتين مع تيلرسون لم يحقق أي تحول إيجابي

أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن اجتماع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، لم يحقق أي تحول إيجابي بعد في العلاقات الروسية الأمريكية.

وقال ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم، إن الزعيم الروسي أبدى لوزير الخارجية الأمريكي وجهة نظره حول أسباب “المأزق” الحالي في العلاقات الثنائية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرّح أمس الأربعاء، أن العلاقات الروسية الأمريكية “قد تكون في أدنى مستوى لها على الإطلاق”، ولم تكن لهجة تيلرسون مختلفة عن تصريحات ترامب بعد يوم من المحادثات في موسكو.

وفي معرض رده على سؤال في ما إذا شهد الاجتماع أي تغيير إيجابي، قال بيكسوف إن الحديث عن ذلك “لا يزال مبكرا جدا”.

وأضاف بيسكوف أن لقاء بوتين بتيليرسون عكس “تفهم الحاجة الى الحفاظ على حوار للبحث عن حلول”.

وأشار إلى أنه لم يكن هناك حديث حول عقد اجتماع محتمل بين ترامب و بوتين.

يشار إلى أن بوتين أعلن أمس أن مستوى الثقة بالعمل مع الولايات المتحدة، تراجع في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب. (ANADOLU)

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