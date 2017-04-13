بالفيديو .. أمريكي يتناول 225 قطعة حلوى في 5 دقائق

أحرز شاب أمريكي من منطقة سان خوسية بولاية #كاليفورنيا الأمريكية رقماً قياسياً جديداً في تناول أكبر عدد من قطع الحلوى من نوع بيبس بعدما تناول 225 قطعة خلال خمس دقائق ضمن بطولة العالم في تناول قطع الحلوى.

التهم الشاب مات ستوني 225 قطعة حلوى في غضون 5 دقائق ليحرز المركز الأول في بطولة العالم في تناول قطع الحلوى التي أقيمت مؤخراً في ولاية ميريلاند الأمريكية.

يذكر بأن ستوني حطم رقمه القياسي السابق الذي حققه في العام الماضي حيث تمكن من تناول 200 قطعة حلوى خلال 5 دقائق.

وبحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية عن موقع “يو بي آي” الإلكتروني، فإن ستوني الذي تم تصنيفه ثانياً على المستوى العالمي في تناول الحلوى، حصل على مكافأة قدرها 1750 دولار أمريكي بالإضافة إلى وسام على شكل قطعة حلوى.

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