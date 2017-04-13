بالفيديو .. جسم فضائي غريب يفاجئ امرأة أمريكية في بث مباشر

فاجأ #نيزك فضائي امرأة أميركية في ولاية #كاليفورنيا بالولايات المتحدة، بينما كانت صديقتها تستعد لتسجيل فيديو لها بالبث المباشر لفيسبوك، في ظاهرة فضائية نادرة وغريبة.

وقد أظهر تسجيل مصور نشرته صحيفة “واشنطن بوست” نيزكا ملتهبا وهو يمر من خلف دايل ديمي، في حين كانت فاي هيدينغز تلتقط صور لها في سان دييغو جنوبي الولاية.

وعبر النيزك المشتعل بسرعة فائقة منطقة مكتظة بالسكان حيث خرج العديد من منازلهم لمشاهدة هذا الجسم الغريب، وقال بعضهم إنهم سمعوا صوتا أشبه بصوت انفجار لحظة مروره في أجواء المنطقة.

وأكد أكثر من 300 شخص ممن يقطنون في جنوبي كاليفورنيا وأريزونا ولاس فيغاس، لجمعية النيازك الأميركية، أنهم شاهدوا الكرة النارية ، في حين سمع 13 منهم صوته.

وكان النيزك يتحرك من الغرب إلى الشرق، ودخل الغلاف الجوي للأرض فوق المحيط الهادئ بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز ، واستنادا إلى مساره، فإنه من المرجح أن يكون قد سقط بين منطقتي إسكونديدو وبونسال في كاليفورنيا.

ومن الصعب معرفة ما إذا كان هناك أي شظايا لهذا النيزك يمكن العثور عليها من أجل إجراء تحليلات عليها، لأن هذا النوع من النيازك تنفجر وهي في حالة وميض ناري مما يصعب الحصول على آثار لها.

تجدر الإشارة إلى أن النيازك هي عبارة عن حطام صخور تصل إلى الأرض، وقد تكون في حجم حبيبات الرمل أو صخرة كبيرة، ويعرف المسار المرئي للنيزك باسم “الشهاب”.

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