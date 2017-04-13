بالفيديو .. سائح هندي يلقى حتفه بسبب صورة ” سيلفي ” مع أفعى

لقي سائح هندي مصرعه بعد أن تعرض لعضة من أفعى #كوبرا سامة، وهو يحاول التقاط صورة تذكارية برفقتها.

وفي مقطع الفيديو الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر صاحب الأفعى وهو يحاول أن يلفها حول عنق السائح وهو رجل في منتصف العمر، ليتمكن من التقاط صورة سيلفي معها، لكن الأفعى تصرفت على نحو عدواني، وعضت الرجل من خده.

وعلى الرغم من أن الرجل لم يبد عليه التأثر كثيراً من لدغة الأفعى، وراح يسأل إن كانت قد عضته بالفعل، إلا أنه توفي بعد حوالي ساعة من الحادثة، بحسب ما أوردت صحيفة ذا صن البريطانية.

وتشير التقارير إلى أن الرجل بدأ يفقد الوعي في غضون دقائق بحسب ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وبدلاً من نقله إلى المستشفى، قام الحاضرون بعرضه على معالج محلي في مدينة جودبور بمنطقة رجاستان شمال غربي الهند، قبل أن يفارق الحياة.

وهناك خمسة أنواع مختلفة من أفاعي الكوبرا في الهند، وجميعها تحتوي على سم يمكن أن يكون قاتلاً للبشر، على الرغم من أن أياً منها لا تظهر ضمن قائمة الأفاعي الأشد فتكاً على الإطلاق.

وتشير التقارير إلى أن الهند تشهد سنوياً نحو 81 ألف هجوم للثعاببين على البشر من بينها نحو 11 ألف حالة قاتلة، مما يجعلها البلد الأكثر تضرراً من الثعابين في العالم.

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