بالفيديو .. سائق سيارة فيراري يقتحم بسيارته مركزاً تجارياً في موسكو

رصدت كاميرات المراقبة دخول سائق روسي بسيارته الجديدة، #فيراري، إلى مركز للتسوق وسط العاصمة الروسية، #موسكو، لاستعراض مهاراته في القيادة.

ويُظهر شريط الفيديو مرور سيارة الفيراري عبر الممرات الخالية في مركز التسوق، فيسنا، الواقع وسط موسكو ، ولحسن الحظ، لم يكن هنالك أي شخص تقريبا داخل مركز التسوق، بسبب دخول السائق في ساعات الليل المتأخرة.

ويظهر الفيديو اثنين من رجال الأمن غير المسلحين، يحاولون اعتراض طريق سائق سيارة الفيراري.

وقال ضابط أمني، إن السائق اقتحم المبنى قبل 10 دقائق من إغلاق المركز التجاري وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، ويظهر في البداية أن السيارة تمر عبر الممرات لتصل إلى مساحة مفتوحة لاستعراض المهارات القيادية للسائق.

واستغرق الأمر 15 دقيقة لوضع حد للسائق، الذي تبين فيما بعد أنه عمدة أرخانجلسك السابق، أليكساندر دونسكوي، وفقا لمدير مركز التسويق في فيسنا، كما أشار إلى عدم وقوع إصابات بين أفراد الأمن.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الروسية، علق دونسكوي على الحادث بالقول: “إن هذا الأمر ليس من أعمال الشغب، بل هو نوع من الأداء الفني المذهل”.

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