برشلونة يتلقى صدمة جديدة بإصابة ماسكيرانو

بات مدافع #برشلونة، الأرجنتيني #خافيير_ماسكيرانو، مهدداً بالغياب عن فريقه في مواجهته، السبت المقبل، أمام ريال سوسييداد على ملعب كامب نو، في الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) وذلك بسبب آلام عضلية.

ووفقاً لما أعلنه الطاقم الطبي بالنادي الكاتالوني، يعاني اللاعب الدولي من آلام في عضلة السمانة بالساق اليمنى، في الوقت الذي سيحدد فيه مدى تطور الإصابة مدة غياب اللاعب عن “البلوغرانا”.

ويعد ماسكيرانو أحد أكثر اللاعبين مشاركة في تشكيلة المدرب لويس إنريكي، الذي دفع به في 34 مباراة هذا الموسم (22 في الليغا و6 في دوري الأبطال و4 في كأس الملك و2 في كأس السوبر الإسباني)، 32 منها كأساسي.

وتلقى برشلونة خسارة موجعة بثلاثية نظيفة، اول أمس الثلاثاء، على يد يوفنتوس الإيطالي في ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال ليتعقد موقفه قبل مواجهة الإياب التي يحتضنها ملعب كامب نو، الأربعاء المقبل، إذ يتعين عليه الفوز بفارق أربعة أهداف من أجل حجز بطاقة العبور مباشرة للمربع الذهبي.

وفي الليغا، كان الفريق سقط خارج الديار في الجولة الماضية أمام ملقا بثنائية نظيفة، ليرفض مشاطرة غريمه التقليدي ريال مدريد في الصدارة، بعدما تعثر الأخير بتعادله 1-1 أمام أتلتيكو مدريد في “ديربي” العاصمة. ( EFE )

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