برلمانيون تونسيون يطالبون بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع نظام بشار الأسد

تقدّمت أربع كتل في البرلمان التونسي، الخميس، بمشروع لائحة تطالب بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا (النظام)، حيث جرى إغلاق السفارة التونسية في دمشق عام 2012، خلال حكم الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي (2011- 2014).

وقدمت كتل الحرة (21 مقعدا في البرلمان من أصل 217)، والجبهة الشعبية (15 مقعدا)، والاتحاد الوطني الحر (11 مقعدا)، وآفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج (10 مقاعد)، بمشروع اللائحة (الطلب) إلى مكتب البرلمان لإحالته إلى جلسة عامة للتصويت عليه.

ويتضمن المشروع، موقف الكتل الأربع من مسألة إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.

وورد في مشروع اللائحة أن المبادرة جاءت “بناء على أن تونس عضو في جامعة الدول العربية، وعلى ما أعلنه رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، أثناء حملة الانتخابات الرئاسية من وعد بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الشقيقة سوريا، إصلاحا لخطأ قطعها من طرف الرئيس السابق، محمد المنصف المرزوقي”.

وشددت اللائحة على “أهمية التعاون بين مؤسسات البلدين في الحرب ضد الإرهاب والتوقي من مخاطره، وفي غير ذلك من المجالات”.

ودعت رئيس الجمهورية، في إطار صلاحياته الدستورية، إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة العلاقات بين تونس والجمهورية العربية السورية”.

وردا على أسئلة نواب بشأن العلاقات التونسية السورية، أجاب وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، أمام البرلمان، الأسبوع الماضي، بأن “العلاقات مع سوريا لم تقطع، بدليل عمل البعثة التونسية في سوريا، التي تتابع عن كثب ما يجري هناك، وتقدم خدماتها الممكنة إلى التونسيين المقيمين في سوريا”.

وبحسب أرقام رسمية، تقدر الجالية التونسية في سوريا بحوالي ستة آلاف شخص، فيما انضم ستة آلاف شخص آخرين إلى تنظيمات إرهابية في سوريا، بينما يوجد حوالي 50 معقتلا تونسيا في سوريا.

ويعيش في تونس نحو 400 لاجئ سوري، وفق مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس. (ANADOLU)

عكس السير