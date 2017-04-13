بشار الأسد : هجوم خان شيخون مفبرك مئة بالمئة من قبل الإرهابيين بالتواطؤ مع أمريكا

زعم بشار الأسد في مقابلة حصرية لوكالة فرانس برس في دمشق، ان “الهجوم الكيميائي” على مدينة خان شيخون، “مفبرك” تماماً بهدف استخدامه كـ”ذريعة” لتبرير الضربة الاميركية على قاعدة جوية للجيش.

وقال بشار في أول مقابلة بعد الهجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون والضربة الاميركية : “بالنسبة لنا الأمر مفبرك مئة في المئة (…) انطباعنا هو ان الغرب والولايات المتحدة بشكل رئيسي متواطئون مع الارهابيين وقاموا بفبركة كل هذه القصة كي يكون لديهم ذريعة لشن الهجوم”.

وقال بشار إنه لا يمتلك أية أسلحة كيميائية منذ تدمير ترسانته في العام 2013، “لا نمتلك أي أسلحة كيميائية (…) في العام 2013 تخلينا عن كل ترسانتنا (…) وحتى لو كان لدينا مثل تلك الاسلحة، فما كنا لنستخدمها”.

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