بشار الأسد يواصل البيع .. خط ائتماني بيلاروسي للنظام مقابل استثمارات و توطين صناعات بيلاروسية في سوريا

نقلت وسائل إعلام النظام عن مصدر حكومي قوله إنه تتم “دارسة تفعيل الخط الائتماني المقدم من الحكومة البيلاروسية والاستفادة من تسهيلاته، مع إمكانية حصول الجانب البيلاروسي مقابل هذا الخط على استثمارات، أو توطين صناعات بيلاروسية في سوريا”.

وأضاف المصدر أنه “سيتم توريد 187 شاحنة، في إطار التعاون الثنائي بين سوريا وبيلاروسيا، في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، و توريد جرارات زراعية لدعم قطاع الزراعة ضمن المواصفات الفنية المناسبة”.

وقال أيضاً إنه “تم الاتفاق على توريد آليات طرقية لصالح قطاع الأشغال العامة والإسكان، و منتجات المعادن بما يتناسب مع متطلبات السوق السورية”.

ولفت إلى أن “الجانب السوري سلم نظيره قائمة بالسلع والمنتجات السورية المتاحة للتصدير إلى الأسواق البيلاروسية، وسيتم عرضها على الفعاليات الاقتصادية والتجارية لديه لاختيار ما يناسب السوق البيلاروسية”.

وبين أنه “سيتم تسريع وتسهيل إجراءات مشاركة الشركات البيلاروسية في المناقصات وطلبات العروض، التي تعلن عنها المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، في كل المجالات لتعزيز الصادرات السورية مثل الفواكه والخضراوات والمنسوجات إلى السوق البيلاروسية”.

وأشار المصدر إلى “الجانب البلاروسي أبدى استعداده لتوريد 202 باص بحاجة وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وتم الاتفاق على دراسة آليات دخول شركات البناء والإنشاء البيلاروسية إلى السوق السورية، للمساهمة في قطاع البناء والتشييد والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع”.

* الصورة : بشار في بيلاروسيا (2010)

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