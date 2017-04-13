بشار الجعفري : الإرهابيون نقلوا ” لترين من غاز السارين ” من ليبيا إلى سوريا بمساعدة فرنسا و تركيا و قطر

اتهم مندوب بشار الأسد في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، المعارضة بتنفيذ الهجمات الكيميائية في سوريا، مشيرا إلى أنهم “نقلوا لترين من غاز السارين من ليبيا”.

ووجه الجعفري أيضا خلال جلسة مجلس الأمن أمس اتهامات إلى فرنسا وقطر وتركيا بالتواطؤ في هذا الأمر قائلا إن “فرنسا وقطر وتركيا سلمت ليترين من السارين إلى الإرهابي هيثم قصار”، وفق ما نقلت عنه قناة “روسيا اليوم”.

وسرد الجعفري الشهير بأكاذيبه المفضوحة ومعلوماته الملفقة “تفاصيل عن نقل غاز السارين من ليبيا، مشيرا إلى أن “عملية النقل تمت عبر طائرة مدنية تركية”.

وقال الجعفري إن الولايات المتحدة قامت بفبركة هجوم خان شيخون بمساعدة المعارضة بهدف “التدخل في سوريا على غرار ذريعة الحرب على العراق”.

وكان الجعفري اتهم في مؤتمر صحفي عقد في 30 آب 2016 نفس الشخص وهو هيثم قصار، بـ “نقل لترين من غاز السارين من ليبيا على متن طائرة مدنية هبطت في اسطنبول، ثم نقل غاز السارين مع شركائه إلى مدينة غازي عنتاب التركية، حيث أجرى تجارب على الأرانب، وبعد أن قبض على قصار لبضعة أيام أفرج عنه بأمر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.

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