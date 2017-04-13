بوتين : نصف المقاتلين الأجانب في سوريا من روسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن عدد المقاتلين الأجانب في سوريا يقدر بـ 20 ألف، نحو 9 آلاف منهم من روسيا.

جاء ذلك في لقاء أجرته قناة “مير تي في” الروسية مع بوتين، الذي تطرق خلال اللقاء لآخر التطورات في سوريا وأفغانستان بالإضافة إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تضم 7 دول أبرزها روسيا.

وقال بوتين “حسب بيانات مختلفة، يوجد في سوريا نحو 20 ألف مقاتل أجنبي، نصفهم من بلدان رابطة الدول المستقلة، ونحو 9 آلاف منهم من روسيا”.

يشار إلى أن رابطة الدول المستقلة تضم روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا ومولدافيا وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان وتركمانستان وأوزبكستان وكازخستان وطاجكستان وقيرغيزيا.

وأشار إلى أن أولئك المقاتلين يشكلون تهديدا حقيقيا وكبيرا على أمن بلاده، وأن الأنشطة العسكرية الروسية في سوريا تهدف إلى منع عودتهم بالقدر الممكن.

وجدد بوتين دعوته لاجراء تحقيق مفصل بشأن الهجوم الكيميائي الذي وقع في بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب السورية.

وأضاف أن بلاده والولايات المتحدة بذلت جهودا كبيرة للقضاء على الأسلحة الكيميائية التي بحوزة النظام السوري.

وأردف “حسب ما نعرفه، نفذ النظام السوري كامل التزامته، وتمت المصادقة على ذلك من قبل مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإذا حدث شكوك يمكن التأكد من ذلك”. (ANADOLU)

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