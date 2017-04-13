تركيا تقدم مركزاً خاصاً للرياضيين السوريين اللاجئين

خصصت مديرية الرياضة وخدمات الشباب بولاية شانلي أورفة، جنوب شرقي تركيا، مركزًا خاصًا، لتجمع الرياضيين السوريين.

وأعدت المديرية مكانًا في مدخل ملعب “غاب أرينا”، ليكون ملتقى للرياضيين السوريين، في الولاية التي تضم نحو 600 ألف لاجئ سوري.

وقال مدير الرياضة في الولاية هاكان كشكوش، لدى لقائه الرياضيين السوريين في المركز المخصص لهم، إن المديرية تقف دائمًا إلى جانب اللاجئين.

وأعرب الحكم الدولي ومدرب الكاراتيه السوري أحمد جليل العلي، عن شكره لمدير الرياضة في شانلي أورفة، على تخصيص مكان يجمع السوريين، الذين تأثرت حياتهم الرياضية بفعل الحرب في بلادهم. (ANADOLU)

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